عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

افتتاح معرض صور "شادي عبد السلام" بكاميرا محمد بكر بمهرجان الإسماعيلية

محمد بكر
محمد بكر

يفتتح عصر اليوم في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته  ال25  برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، معرضا للمصور الفوتوغرافي القدير محمد بكر بقصر ثقافة الإسماعيلية.


يضم المعرض صورا متعددة من أرشيف المصور محمد بكر، إلتقطها للمخرج الراحل شادي عبدالسلام  أمام وخلف الكاميرا.
 

يذكر أن المصور محمد بكر، شيخ مصوري الفوتوغرافيا عمل أكثر من 60 عاماً في مهنة التصوير، وسجل بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، ويمتلك إرثا ًضخماً من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأفلام "الأبيض والأسود" وحتى الآن، سواء أمام عدسات السينما أو ما يدور وراء الكواليس، كما عاصر العديد من نجوم الفن، والسياسة والثقافة والرياضة والعلم .

أما المخرج الراحل شادي عبدالسلام من مواليد 15 مارس عام 1930 بدأ حياته الفنية مصممًا للديكور وعمل مساعدًا للمهندس الفني رمسيس واصف عام 1957، ثم عمل مساعدًا للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب، منها الفيلم البولندي "الفرعون" من إخراج كافليرو فيتش، وهي نقطة البداية الحقيقية في مشواره، وفيلم "وإسلاماه " إخراج أندرو مارتون، كما أخرج المخرج الراحل فيلم "الفلاح الفصيح " عام 1970، الذي فاز بجائزة السيدالك في فينسيا.

أما فيلمه  "المومياء.. يوم أن تحصي السنين" فهو علامة فارقة ليس فقط في تاريخه، بل في تاريخ السينما المصرية والعالمية، فقد حصد عددا من الجوائز العالمية.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر ويحتفى هذا العام بالدورة 25، وتستمر فعالياته حتى يوم ٥ مارس المقبل.

السينمائي عصام زكريا الناقد السينمائي عصام زكريا شادي عبد السلام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية مركز القومي للسينما محمد بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

موضوعات متعلقة

محمد ممدوح يظهر مع عائلته لأول مرة .. تفاصيل

كيف أنقصت صبا مبارك وزنها وسر بكائها في بين السطور

"شخصية مكروهة".. صبا مبارك تكشف أصعب شيء واجهها في مسلسل "بين السطور"

فى رأس البر.. زحام شديد يحاوط محمد إمام بسبب كوبرا

وفاة الفنان العراقي مكي عواد عن عمر يناهز 70 عاما

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

وليد توفيق يكشف سر ابتعاده عن التمثيل.. خاص

في ذكراها.. قصة وفاة جالا فهمي بأزمة قلبية مفاجئة

ترشيحاتنا

الكشف عن سعر ومواصفات أقوى موبايل قادم من سامسونج للفئة المتوسطة 

هل يرحل؟ حقيقة العرض السعودي لحارس مرمى الزمالك محمد عواد.. تفاصيل

بـ19 طائرة و7 سفن حربية.. الصين ترسل رسائل تهديد إلى تايوان |تفاصيل

إعلام فلسطيني: 40 شهيدا وإصابة المئات في قصف إسرائيلي استهدف دوار النابلسي بمدينة غزة

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

جمال القليوبي: الحكومة عملت على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجفاف يضرب أشهر مدن العالم.. أسابيع تفصلها عن عدم وجود نقطة مياه واحدة

نشرة المرأة والصحة|هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

رنا رئيس| ملابس أثارت الجدل لها بعد تصدرها التريند..شاهد

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ