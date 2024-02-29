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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

صدى البلد

تصدرت واقعة “فتاة الشروق” حبيبة الشماع محركات البحث جوجل التي قفزت سارة توصيل تابعة لأحد التطبيقات، أثناء سير السيارة بعد محاولة سائق السيارة لخطفها .

تصريحات الشاهد الوحيد على الواقعة 

قال  الشاهد الوحيد في حادث حبيبة الشماع وأزمتها مع سائق السيارة، إنه يلتزم الصمت منذ وقوع الحادث، واكتفى بالإدلاء بأقواله أمام رجال المباحث والنيابة العامة، إلا أن كثرة الشائعات عن الحادث دفعته إلى الخروج، والتحدث حول حقيقة الواقعة للحفاظ على حق الفتاة التي ترقد في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي.


وأضاف “بلال”، أنه كان يستقل سيارة العمل، وفُوجئ برفيقه يخبره بقفز فتاة من سيارة ملاكي أمامهما، فشاهد فتاة تتدحرج على الأرض؛ فأسرع تجاهها بعد النزول من سيارته، وسألها عن ما حدث فردت عليه بكلمات بسيطة قائلة "أوبر كان بيخطفني وانا نطيت من العربية". 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

حبيبة الشماع سيارة اوبر واقعة حبيبة الشماع

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