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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل سامسونج هينزل السنادي.. اعرف المواصفات 

أرخص موبايل سامسونج
أرخص موبايل سامسونج هينزل السنادي..اعرف المواصفات 

بعد كشفها عن هاتف Galaxy A15 5G في الهند خلال شهر ديسمبر الماضي، والذي جاء بإصدارين بسعة تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت مع ذاكرة RAM 8 جيجابايت، أعلنت العلامة التجارية الكورية الجنوبية الآن عن إطلاق نسخة جديدة من الهاتف. 

وهذا يمنح المستخدمين المزيد من الخيارات عند اتخاذ قرار شراء الهاتف.

 

إصدار جديد من هاتف Galaxy A15 5G من سامسونج

 

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A15 5G الآن بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة RAM 6 جيجابايت بسعر 17999 روبية هندية (أي ما يعادل 6700 جنيه مصري) . 

يتوفر الهاتف الذكي بالفعل من موقع سامسونج الرسمي، أمازون، فليبكارت، ومتاجر التجزئة الرائدة في جميع أنحاء البلاد.

 يمكن للمشترين الاستفادة من خصومات من خلال عروض خاصة بالبنوك حسب المتجر الذي يشترون منه هاتف Galaxy A15 5G. يتوفر الجهاز بثلاثة ألوان: الأزرق الغامق والأزرق الفاتح والأزرق.

بصرف النظر عن تغييرات ذاكرة RAM، فإن الإصدار الجديد يحمل نفس مواصفات الإصدارين الآخرين. يتميز هاتف سامسونج Galaxy A15 5G بشاشة sAMOLED بحجم 6.5 بوصة مع نوتش على شكل قطرة ماء، ودقة FHD +، ومعدل تحديث 90 هرتز. كما يتميز بتصميم Key Island وهو نتوء على الحافة اليمنى يضم زر التشغيل وزرين للصوت. يحتوي الهاتف الذكي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة بزاوية عريضة للغاية 5 ميجابكسل وعدسة عمق 2 ميجابكسل.

يعمل هاتف Samsung Galaxy A15 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6100+ مع ذاكرة RAM تصل إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت. ويدعمه بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات. يعمل الجهاز على نظام التشغيل Android 14.
 

سامسونج Galaxy A15 5G Samsung أجهزة سامسونج

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