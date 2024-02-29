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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لإعادة الحياة إلى السودان.. باحث سياسي يرصد أهمية زيارة البرهان لمصر

الرئيس السيسي وعبد
الرئيس السيسي وعبد الفتاح البرهان

قال مجدي عبد العزيز، الكاتب والباحث السياسي السوداني، إن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في طريقه الآن لمصر، إذ تعد مصر بالنسبة للسودان ليست كأي دولة، حيث استقبلت آلاف السودانيين بعد الحرب في السودان.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الزيارة تعتبر طبيعية، ويمكن أن تحدث في أي وقت من "البرهان" إلى القاهرة أو من المسئولين في مصر للسودان في إطار التشاور الدائم، خاصة في ظل أزمة الحرب.

ولفت إلى أن الزيارة تأتي في ظل تطورات الأزمة السودانية ومشهد الحرب في إطار التشاور الدائم، وهذا السند الكبير الذي تجده الدولة السودانية من مصر لاستقرارها وسلامة أراضيها وتحقيق الأمن.

وأشار إلى أن زيارة "البرهان" تأتي في ظل تبادل العلاقات الثنائية، إذ إنها محط النظر دوما في كل الظروف، خاصة في زمن الحرب لأن العلاقات بين البلدين في محيط الأمن الإقليمي والتعاون المفترض أن يكون بين السودان ومصر وتطويره حتى في مسألة ما بعد وبرامج إعادة الإعمار والاستقرار للسودان، وتوحيد كل المواقف تجاه كل القضايا.

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني مصر السودان ازمة الحرب

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