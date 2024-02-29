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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالصور.. تشييع جثمان أم فقدت حياتها على يدي نجلها الوحيد بسوهاج

جانب من تشييع جثمان
جانب من تشييع جثمان الأم الفقيدة بسوهاج

شيع مئات الأهالي جثمان الأم الثلاثينية التي انتهى عمرها على يدي نجلها الطالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، إلى مثواها الأخير بقرية العوامر بحري دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

جاء ذلك وسط حزن شديد من الأهالي على فراق الأم التي يمدحها الكثيرون قائلين: “كانت خلوقة حسنة المظهر لينة القلب طيبة الحديث ملهاش في المشاكل وقليلة الظهور، ولم ننس نجلها الشاب الذي أنهى حياة والدته دون قصد منه أثناء مشاجرة بينهما، حيث خرج فيها عن السيطرة والتحكم بنفسه وأصابها إصابة بالغة بالرأس أودت بحياتها عقب حجزها لمدة يومين بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد”.

وأكد بعض أهالي العوامر بحري أن الطالب الازهري لم يقصد إنهاء حياة والدته بهذه الطريقة البشعة، حيث إنه شاب خلوق ليس له في أمور شباب هذه الأيام نهائيًا، وذلك في محاولة منهم للدفاع عنه.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده مصرع ربة منزل على يدي نجلها بمنزلها دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبین انتهاء حياة المدعوة “أسماء. ع”، 39 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات الأولية اللازمة.

وأفاد زوجها المدعو “أحمد. ا”، 44 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء صعود زوجته المذكورة سلم المنزل بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت أرضاً، ما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال زوج المتوفاة، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجلهما المدعو “عبد الرحمن. ا”، 18 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية؛ إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، وتعديه عليها بالضرب بحجر على رأسها؛ ما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها، ووفاتها.

وبمواجهة زوجها المذكور بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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