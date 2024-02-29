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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 |تفاصيل رسمية عنه الآن

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي 2024 بفارغ الصبر إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من جانب وزارة التربية والتعليم .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد معلومات رسمية هامة عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 :

  • موعد بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 هو يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤
  • موعد بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 هو يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤
  • الدكتور رضا حجازي أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل اعتماده
  • سوف يراعي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المتداول على وسائل التواصل الإجتماعي قبل اعتماده من الوزير .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها غير مسئولة إلا عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024  الذي سيعتمده رسميا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والذي سيتم إعلانه في بيان رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت .

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أكد الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 قبيل الإعلان عنه.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : ترقبوا إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 قريبا .

مطالب الاهالي بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور،  أنها استطلعت آراء أولياء الأمور حول مقترحاتهم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وطريقة ترتيب مواعيد أيام المواد داخله.

 

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور: إن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ، طالبوا بضرورة أن يراعي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وضع مدة كافية بين المواد لا تقل عن ٤ أو ٥ أيام بين كل مادة واخرى لإتاحة وقت للمراجعة لجميع الطلاب .

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