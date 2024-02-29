مقدمة احتفالية "قادرون باختلاف": دعم الرئيس السيسي لذوي الهمم أحيا فيّ الأمل|فيديو

قالت أميرة حربي، مقدمة احتفالية «قادرون باختلاف»، إنَّها شعرت بإحساس جميل للغاية، وذلك خلال تقديمها احتفالية “قادرون باختلاف”، معلقة "كنت انتظر هذا اليوم منذ زمن، ومنذ النسخة الأولى لقادرون باختلاف، وتمنيت المشاركة فيها، وهي سبب في تغير نظرة المجتمع لنا مع دعم الرئيس السيسي لنا، وأصبح لينا وجود".

مقدمة احتفالية «قادرون باختلاف»: احتفاليات قادرون باختلاف سببت اختلاف كبير بحياتي



وأضافت “حربي”، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن احتفاليات “قادرون باختلاف” سببت اختلافا كبيرا بحياتها، موضحة “توقفت عن الدراسة لمدة 3 سنوات، وقررت أن أستكمل دراستي وتفوقت والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية”.

وتابعت مقدمة احتفالية «قادرون باختلاف»: «أنا مريضة فشل كلوي واستخدم كرسيا متحركا، بل واتواصل معكم وأنا في جلسة للعلاج، ولكن قادرون باختلاف أحيت فيا الأمل، ودعم الرئيس السيسي لذوي الهمم كان سبب رئيسي في تفاؤلي».