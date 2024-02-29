سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين ب4 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (42) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش - 33 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (46 متهم "لـ 37 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (12) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,190 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,350 كيلو جرام لمخدر الشابو - كيلو جرام لمخدر الهيروين) بحوزة (18 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (539) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2,200 كيلو جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") و ضبط (6) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (2 بندقية آلية- بندقية خرطوش- طبنجة- 2 فرد محلى- 3 خزائن وعدد من الطلقات) و تنفيذ (761) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (فرد محلى وطلقتين) بحوزة (8 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")..بحوزة (متهمان) وضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.