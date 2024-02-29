مشادة بسبب أولوية المرور تتحول لمشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، بحدوث مُشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول عاطلَين، بهما عدة إصابات متفرقة بالجسم، وطرف ثانٍ عامل، مالك محل مشروبات، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك لخلاف على أولوية المرور بالطريق حال استقلال الطرف الأول سيارة ربع نقل، والطرف الثانى سيارة ملاكى، تبادلا خلالها التعدى بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لحدوث إصابة الطرف الأول وكذا تلفيات بالسيارتين.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.