سويلم: زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بالتنسيق مع أجهزة المحافظات

في إطار متابعة الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات، عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات دمياط والمنيا وبنى سويف وكفر الشيخ والقناة كل على حدة لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات.

واستعرض سويلم خلال هذه الاجتماعات الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية، والحصة المائية المخصصة لكل إدارة وآليات توزيعها، وموقف تطهيرات الترع والمصارف، وتطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ‎وصيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف أعمال تأهيل الترع، وحالة محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات، وحصر آبار المياه الجوفية وما تم اتخاذه تجاهها من إجراءات حال مخالفتها، وموقف حصر أملاك الوزارة، وحصر المخالفات والتعديات وما تم اتخاذه من إجراءات تجاهها.

وقد وجه رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة أعمال تأهيل الترع الجارية لسرعة نهوها، خاصة ما يتم تنفيذه تحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مع ضمان جودة التنفيذ بأعلى مستوى، وتكثيف أعمال إزالة التعديات – خاصة التعديات في المهد - ضمن الموجة رقم 22 للإزالات الجاري تنفيذها حالياً.

وأكد أهمية مراجعة موقف عقود تطهيرات الترع والمصارف وسرعة نهوها بحد أقصى شهر أبريل المقبل، وأيضاً سرعة نهو صيانة البوابات طبقاً للمستهدفات، واستمرار التنسيقات مع أجهزة وزارة الزراعة لنهو تطهيرات المساقي الخاصة، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن الأعمال اللازمة لضمان جاهزية محطات الرفع بدائرة كل إدارة، لضمان دخول موسم أقصى الاحتياجات القادم، وجميع مكونات المنظومة المائية بحالة حسنة.

كما وجه بمتابعة والعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بالتنسيق مع أجهزة المحافظات المختصة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان، والإفادة بتقرير دوري عن التقدم في التحصيل وأسباب عدم تحقيق المستهدف، بالتزامن مع قيام كل إدارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك لحصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها على قاعدة البيانات المعدة لحصر الأملاك ذات الصلة في ضوء القانون 147 لسنة 2021، وإعداد مقترح لاستغلالها بالتنسيق مع مساعد الوزير للاستثمار والشركات، وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفات الواقعة عليها.

كما شدد سويلم على متابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي واعتماد تشكيل واختيارات لجان الاختيار بالإدارات بنطاق المحافظة قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها وموقف حسم شكاوى صرف الربع السابق.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الإدارات المركزية وأجهزة قطاع تطوير الري لتفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوى المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة، وكذا متابعة قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة استعداداً لموسم أقصى الاحتياجات القادم.

وفى محافظة دمياط، وجه سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة دمياط بالإفادة عن موقف المستعمرة السكنية بجوار سد وهويس دمياط، والإفادة بتقرير عن موقف شغل الوحدات السكنية بها، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية، وكذا أعمال اللجنة والقيمة التي تحددها للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة.

وفى محافظة بنى سويف، وجه سويلم بقيام قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالديوان العام بمراجعة موقف الإزالات في نطاق إدارة حماية نيل بني سويف، وقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة بني سويف بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك بشأن حصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك ذات الصلة في ضوء القانون 147 لسنة 2021، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية، وكذا أعمال اللجنة والقيمة التي تحددها للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة

وفى محافظة كفر الشيخ، وجه وزير الري بقيام قطاع التفتيش الفني بالديوان العام بمراجعة موقف عمليات التأهيل في محافظة كفر الشيخ.

وفى محافظة المنيا، وجه سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا بدراسة إعادة توزيع المهندسين بين الإدارات المركزية بنطاق المحافظة (ري – صرف – ميكانيكا وكهرباء) لسد العجز الموجود في بعض الإدارات، وإعداد تقرير دوري بصفة شهرية يشمل تقييمات المهندسين بمختلف مستوياتهم ومقترحات التنقلات المطلوبة لتحسين وتطوير الأداء بما يخدم أهداف الوزارة، والتنسيق مع الإدارة المركزية للمباني والشئون الهندسية لمراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز مع الحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها، ومراجعة موقف المخالفات وتحرير المحاضر للآبار الجوفية المخالفة بالتنسيق مع قطاع المياه الجوفية، والإفادة بتقرير مصور عن الوحدات السكنية بمجمع الري بمدينة المنيا، وما تم من أعمال صيانة ودراسات ومقايسات سابقة.

وفى محافظات القناة (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد)، وجه سويلم بقيام قطاع التفتيش الفني بالديوان العام بمراجعة أعمال تطهير ترعة بورسعيد من الفم وحتى كم 33، وقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظات القناة بالتنسيق مع معهد بحوث صيانة القنوات المائية بخصوص تقييم تجربة إزالة الحشائش بالطرق الحيوية (أسماك المبروك)، وإعداد تقرير شهري يشمل تقييمات للمهندسين بمختلف مستوياتهم ومقترحات التنقلات لتحسين وتطوير الأداء، والتنسيق مع الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بشأن تحديد المواصفات الفنية للحفارات المستخدمة بعمليات التطهيرات بما لا يؤثر سلباً على الطرق الاسفلتية أثناء إجراء عمليات التطهير الميكانيكي، ومتابعة نتائج دراسة ترعة بورسعيد وتوزيع المسئوليات على جهات الاختصاص لتوفير الاحتياجات المائية المترتبة على الترعة، وإعداد تقرير عن عملية تكريك ترعة السويس الجاري تنفيذها حالياً من الفم وحتى كم 50، وبيان الموقف التنفيذي لها، ومدى استخدام نواتج الحفر في تقوية الجسور عليها أو بمناطق أخرى ذات الاحتياج، ومتابعة تحرير المخالفات للأراضي الجديدة التي تروى بالغمر بالمخالفة بالتنسيق مع مصلحة الري، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن الأعمال اللازمة لضمان الاستعداد التام والجاهزية لمحطات الشلوفة ومحطات ترعة التوسع، ومراجعة الدراسة الخاصة بترعة السويس مع التنسيق مع أجهزة المحافظة المختصة لإزالة التعديات على ترعة السويس.

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