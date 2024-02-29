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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تؤجل أولى سيارتها الكهربائية لمدة عام

أستون مارتن
أستون مارتن

أكدت أستون مارتن هذا الأسبوع أن أول سيارة كهربائية للعلامة التجارية، والتي كان من المقرر إطلاقها في الأصل عام 2025، قد تم تأجيلها لمدة عام.

  أستون مارتن

ياتي ذلك في الوقت التي تعيد شركات صناعة السيارات ذات السوق الكبيرة النظر في استراتيجية السيارات الكهربائية الخاصة بها في مواجهة الطلب الأقل من المتوقع. 

 

وقال لورانس سترول، رئيس مجلس الإدارة، للصحفيين: "إن طلب المستهلكين على السيارات الكهربائية، بالتأكيد عند سعر أستون مارتن، ليس هو ما كنا نعتقد أنه سيكون عليه قبل عامين".

  أستون مارتن

أضاف سترول، إن المشترين كانوا أكثر اهتماماً بالسيارات الهجيهن لأنهم في حين أنهم يريدون سيارة ذات شكل من أشكال الطاقة الكهربائية، فإنهم يريدون أيضاً "الاحتفاظ برائحة السيارة الرياضية وإحساسها وضوضاءها".

 

قال سترول: "لقد عالجنا هذا (انخفاض الطلب على المركبات الكهربائية) وسنخرج مع اثنين من السيارات الهجينة المهمة جدًا قبل أن نطلق سياراتنا الكهربائية الكاملة". "لذلك سيكون لدينا مجموعة كاملة من سيارات ICE وPHEV وBEV لتستمر حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحالي."

 

كشف رئيس أستون الكندي في الصيف الماضي أن الشركة كانت تعمل على أربع سيارات كهربائية جديدة، كان من المقرر إطلاق أولها في عام 2025. وتعاونت الشركة مع شركة لوسيد في صفقة منحت العلامة التجارية الأمريكية للمركبات الكهربائية المدعومة من السعودية حصة 3.7 بالمئة في أستون مارتن مقابل الوصول إلى محركاتها الكهربائية.

  أستون مارتن

تتخذ أستون خطوتها الأولى نحو مستقبل كهربائي في وقت لاحق من هذا العام عندما تطلق نسخة الإنتاج من Valhalla، وهي سيارة خارقة ذات محرك وسطي مدعومة بمحرك V8 هجين من AMG. ولكن مع ولادة سيارة أستون جديدة، تبددت أحلام سيارة أخرى بشكل دائم. 

 

وكانت الشركة قد خططت لإحياء علامتها التجارية Lagonda كمنافس لبنتلي وأظهرت بعض المفاهيم الفاخرة قبل وباء كورونا، لكن سترول الذي وصل إلى أستون بعد وضع الخطط يقول إن هذه الأحلام قد ألغيت.

استون مارتن السيارات الكهربائية ICE VALHALLA amg Lagonda

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