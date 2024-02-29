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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعارBMW الفئة السابعة موديل 2024.. أرقام خيالية بالملايين

BMW 7 Series 
BMW 7 Series 

تقدم العلامة التجارية البافارية BMW أسطولا من السيارات الفارهة في السوق المصري، في مقدمتها سيارات الفئة السابعة الجديدة BMW 7 Series .

BMW 7 Series 

مواصفات السيارة BMW 7 Series موديل 2024

المحرك الأول

سعة 3000 سي سي تيربو

6  سلندر

بقوة تصل الى 380 حصانا

عزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر

نظام دفع خلفي للعجلات

السرعة القصوى 250 كيلومترا في الساعة

ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات

تتسارع خلال 5.2 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة

 

المحرك الثاني

سعة 4400 سي سي تيربو

8  سلندر                             

بقوة تصل الى 544 حصانا

عزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر

نظام دفع رباعي

السرعة القصوى 250 كيلومترا في الساعة

ناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات

تتسارع خلال 4.2 ثانية انطلاقاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة

 

قياسات وأبعاد السيارة BMW 7 Series موديل 2024

تأتي السيارة BMW 7 Series موديل 2024 بطول كلي: 5.391 متر، وعرض 1.950 متر، ارتفاع الكلي: 1.544 متر، وقاعدة العجلات: 3.215 متر، بينما بلغت سعة صندوق السيارة نحو 540 لترا، وجاءت سعة خزان الوقود 75 لترا.

BMW 7 Series 

أسعار السيارة BMW 7 Series موديل 2024

BMW 7 Series موديل 2024 الفئة الأولى 740I بقيمة قدرها 9,900,000 جنيه

BMW 7 Series موديل 2024 الفئة الثانية I7 XDRIVE60 بقيمة قدرها 10,500,000 جنيه

BMW 7 Series موديل 2024 الفئة الثالثة 760I XDRIVE بقيمة قدرها 12,500,000 جنيه

 

 

BMW Series BMW 7 series دفع رباعي السوق المصري

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