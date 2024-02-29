عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"طيور الخير".. عملية مصرية إماراتية لإسقاط المساعدات الإنسانية في شمال غزة

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الخميس، بدأ العمل مع مصر عملية "طيور الخير" لإسقاط المساعدات الإنسانية في شمال غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، أنها نفذت مع مصر أمس إنزالا جويا عبر 3 طائرات محملة بنحو 36 طنا من المساعدات الغذائية والطبية على مناطق جباليا وبيت لاهيا.

وأكد الدفاع الإماراتي دعمه لعملية الفارس الشهم 3 ، وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن انطلاق عملية طيور الخير لإسقاط المساعدات الإنسانية والاغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وتأتي عملية طيور الخير ضمن إطار "عملية الفارس الشهم الانسانية / 3" والتي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على اوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وتجسد عملية " طيور الخير" التي ستستمر لعدة اسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.

وقام بتنفيذ العملية ليلة البارحة طواقم مشتركة من كلا البلدين ، عبر 3 طائرات حملت على متنها نحو 36 طنا من المساعدات الغذائية والطبية على مناطق جباليا وبيت لاهيا حيث تم إنزالها بواسطة صناديق مخصصة مزودة بعبوات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة، ويتميز نظام GPS المستخدم في العملية بأنه تقنية متطورة تستخدم في مجال إسقاط المساعدات من الجو عبر تحديد دقيق وسهل للمواقع المستهدفة ومن ثم إسقاطها لتصل إلى المستهدفين، ويعتبر من أحدث الوسائل المستخدمة حاليا في مجال العمل الإنساني والإغاثي أثناء الحالات الطارئة.

ومن المتوقع أن تسرع هذه العملية وصول المساعدات العاجلة للمحتاجين في شمال غزة في أقرب وقت ممكن، بهدف تخفيف معاناتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة.

وعبر أهالي شمال قطاع غزة عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي عكست تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين وتحديهما للصعاب في سبيل التخفيف من معاناتهم اليومية، مؤكدين أن "طيور الخير" قدمت نموذجا عالميا فريدا في العطاء الإنساني.

الامارات العربيه المتحده الإمارات العربية الأعلى للقوات المسلحة الظروف الصعبة الشيخ محمد بن زايد الشعب الفلسطيني الدفاع الإماراتية العمليات المشتركة العربية المتحدة القائد الأعلى للقوات المسلحة الفارس الشهم 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

موضوعات متعلقة

الأردن ينفذ إنزالين جويين اليوم لمساعدات على غزة

بوتين: الشعب الروسي يدعم الحرب في أوكرانيا

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

قبل نشر بيانات التضخم.. استقرار أسعار الذهب العالمية

الصين تضخ 117 مليار يوان لأجل 7 أيام بفائدة 1.8% لزيادة السيولة

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين وحي الجابريات

30 ألف شهيد.. الصحة العالمية تطالب بوقف العنف في غزة

اليونيفيل تعرب عن قلقها من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصدق على قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين

يهدد الكواكب والمحيطات.. ظهور مذهل لنجم آكلة لحـ وم البشر

مدبولي للمواطنين: "رأس الحكمة" يخدم مصر.. ولا تلتفتوا للمشككين من أهل الشر

الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

بالخطأ.. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة

الرئيس السيسى يصدّق على قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ