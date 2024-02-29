بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الخميس، على المعلومات التي تفيد اختراق جسم غريب للأجواء الإسرائيلية.

وقال هاجاي في مؤتمر صحفي له، أنه ليس هناك خوف من حادث أمني وما سقط في الأراضي الإسرائيلية هي مساعدات كانت متجهة إلى غزة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش الأردني أسقط مساعدات إنسانية شمال قطاع غزة، وبسبب الرياح سقطت بالأراضي الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الأردني ، اليوم الخميس، عن تنفيذ إنزالين جويين لمساعدات إنسانية لـ قطاع غزة بالتعاون مع البحرين وسلطنة عُمان.

وفي وقت سابق، نفذ الجيش الأردني عملية إنزال جوي في قطاع غزة، هي الأكبر حجما له حتى الآن، وشملت مساعدات غذائية وطبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الأردني مصطفى الحياري، إن أربع طائرات شاركت في هذه المهمة، وقامت بإنزال مساعدات على 11 نقطة في القطاع وسيتم توزيعها لاحقا على السكان.