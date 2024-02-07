سقوط قتلى ومصابين.. الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تسلل وتهريب على الحدود مع سوريا.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الأربعاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.



وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة مهربين وإصابة آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأفاد المصدر بإصابة أحد مرتبات قوات حرس الحدود أثناء الاشتباك مع المهربين وتطبيق قواعد الاشتباك وحالته الصحية حرجة.



كما أكد أن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والامكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.