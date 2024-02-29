ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يربح 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.999 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28964 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 36227 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12335 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 7306 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10230 نقطة