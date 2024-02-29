صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن وجود مقترح من بعض وكلاء اللاعبين لتنفيذ صفقة تبادلية بين ناديي الأهلي وبيراميدز، حيث ينص المقترح على انتقال لاعبين بين الناديين.

وأضاف شبانة خلال تصريحات اذاعية،:" الصفقة المرتقبة تفيد بإنضمام محمود صابر لاعب وسط بيراميدز مقابل انتقال أحمد عبد القادر لصفوف الفريق السماوي.

وأشار شبانة، إلي أن هذا المقترح يجري دراسته حاليًا من قبل إدارة النادي الأهلي، وسيتم عرضه أولا على المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، للوقوف على مدى تلبية احتياجات الفريق خلال الموسم المقبل.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق الأحمر لتأكيد صدارته للمجموعة.