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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس أفريقية النواب: لقاء السيسي والفريق البرهان خطوة مهمة لإنهاء الأزمة السودانية

شريف الجبلى رئيس
شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

أشاد النائب شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بالقضايا التى دارت خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني لايجاد حلول للأزمة السودانية لانهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى على خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما أشاد " الجبلى " فى بيان له أصدره اليوم باستعراض الرئيس السيسى ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني لتطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

معتبراً تأكيد الرئيس السيسى على حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين وتخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني.

وقال الدكتور شريف الجبلى : إن دولة السودان الشقيقة تقدر وثمن الدور المصرى مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني على تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان وأن هذا الدعم يعكس الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي انعكست في الدور المصري في استقبال المواطنين السودانيين وتخفيف آثار الأزمة ، مؤكداً أن لقاء الرئيس السيسى والفريق ركن أول عبد الفتاح البرهان خطوة مهمة لإنهاء الأزمة السودانية.

وطالب الدكتور شريف الجبلى من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته مساندة ودعم الدور المصرى لانهاء الأزمة السودانية بالطرق السلمية مناشداً جميع الأطراف السودانية تغليب لغة العقل لتحقيق السلام والاستقرار داخل السودان.

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر السودان الأمن

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