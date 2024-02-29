قنصل عام الصين بالإسكندرية لـ"أ ش أ": مستقبل واعد للعلاقات بين البلدين

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية " يانغ يي" أهمية الزيارة التي يجريها وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية "وانج وينتاو" واجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بما يبرهن على أن مصر والصين تربطهما علاقات استراتيجية شاملة ومستقبل واعد للتعاون بين البلدين.



وأضاف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ تزامنا مع زيارة وزير التجارة الصيني - أن مصر والصين يعملان على تعزيز التعاون الشامل خاصة في المجالات التجارية وكل ما يرتبط بالطاقة النظيفة وتطوير الموانئ الذكية وإدارتها.



وشدد على أن مصر دولة كبرى وتلعب دورا محوريا في المنطقة، كما أنها تملك تعدادا سكانيا كبيرا، وأن الصين تهتم بتعزيز التعاون الذي يشمل كافة المجالات.



وأكد أن هناك علاقات وطيدة تجمع بين قيادتي البلدين، مشددا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين؛ حيث اعترفت مصر بالصين كأول دولة عربية وإفريقية في عام 1956.



وأضاف أنه بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ تعمقت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.



وقال "نحن نقدر استجابة مصر الإيجابية لمبادرة الحزام والطريق، وستكون الصين شريكا استراتيجيا طويل الأجل وموثوقا به في عملية التنمية والنهضة في مصر".



وأوضح "أن هذا العام يصادف الذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وستعمل مصر والصين على تنمية التواصل الاستراتيجي وتعزيز التعاون العملي لتحقيق نتائج أكبر".



وأشار إلى أن الصين مستعدة للعمل مع مصر لتعزيز عالم متعدد الأقطاب متساو ومنظم وعولمة اقتصادية شاملة، والبناء المشترك لمجتمع المستقبل المشترك للبشرية وخلق عالم أفضل.



يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التقى أمس، مع وانج وينتاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية؛ في إطار بحث سبل توطيد التعاون بين البلدين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ويحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، كما حضر من الجانب الصيني لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين لدى القاهرة، وجيانج وي، مدير عام إدارة شئون غرب آسيا وإفريقيا، وكونج ديجون، المدير العام لوكالة التعاون الاقتصادي الدولي (AIECO)"، وتشو زينتشنج، مدير عام إدارة الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي، وتشاو ليو تشينج، مستشار وزير التجارة الصيني.