عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحدث السفارة الأمريكية: تطور كبير للشراكة مع مصر في تنفيذ البرامج التعليمية والمجتمعية

المتحدث باسم السفارة
المتحدث باسم السفارة الأمريكية بيتر وينتر

أكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة، بيتر وينتر، أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن تمتاز بتاريخ كبير وممتد، وشهدت نجاحاً وتطوراً كبيراً في تنفيذ البرامج التعليمية والمجتمعية بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات المصرية.


جاء ذلك اليوم /الخميس/ على هامش زيارة المتحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة، فاعليات ملتقى ومعرض التعليم العالي "إيديوجيت 2024 " بالإسكندرية.


وأشار إلى أن معرض "إيديوجيت" مثال حي وواقعي للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أن هناك العديد من أوجه ومجالات التعاون بين القاهرة وواشنطن.


وأوضح "وينتر" أن برنامج "اكسس" من ضمن البرامج التي التي تشهد تعاونا مع الحكومة المصرية حيث يوفر للطلاب من مرحلة الطفولة دراسة للغة الإنجليزية والمهارات الحياتية والتدريب اللغوي، وقال "بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية نجحنا في الوصول إلى 5 ملايين طالب مصري".


وأضاف أن هناك برامج أخرى للمرحلة الثانوية ولمرحلة التعليم الجامعي وكذلك لمرحلة الدراسات العليا "الدكتوراه والماجستير" ، لافتاً إلى أن مصر من أكبر الدول العربية حصولا على فرص التبادل والمنح الدراسية.


وعلى الصعيد الاقتصادي قال إن هناك شراكة ممتدة ومستمرة بين الجانبين والشركات الأمريكية تعلم حجم مصر وأهميتها من حيث الموقع وبالنسبة للشرق الأوسط، مشيرا إلى زيارة وفد من الغرفة التجارية الأمريكية لمصر خلال الأسبوع الماضي وهو دليل على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، لافتا إلى أن هناك فرص واعدة ورغبة للنمو والتطور وتعزيز التعاون.


وشدد على أن هناك رغبة من جانب الشركات الأمريكية في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبيئة مع الجانب المصري. 


وأعرب متحدث السفارة الأمريكية، عن سعادته واعتزازه بالتواجد في مصر والإقامة فيها مشيداً بحفاوة وكرم المصريين، ولفت إلى أنه يرتبط بـ مصر بذكريات جميلة منذ كان صغيراً، حيث قامت والدته بزيارة القاهرة، وجلبت معها الكثير من التذكارات والقصص حول الحضارة المصرية، وهو ما دفعة لحب مصر وحضارتها وكانت سببا في تعلمه اللغة العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

ترشيحاتنا

تخفيض أسعار الأرز والزيت واللحوم في معارض أهلا رمضان

حاخامات إسرائيل: سرقة ونهب ممتلكات الفلسطينيين في غزة «حلال»

النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى 114 مليون دولار من إسرائيل

رئيس هيئة الدواء يبحث مع نظيره الزامبي سبل تعزيز التعاون المشترك

محمد عبد المنعم يضع شرطاً لتجديد تعاقده مع الأهلي

الحوثي: استهدفنا 54 سفينة بالبحر الأحمر وأطلقنا 384 صاروخا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم قديم.. حلا شيحة تثير الجدل بفستانها| شاهد

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ