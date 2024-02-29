متحدث السفارة الأمريكية: تطور كبير للشراكة مع مصر في تنفيذ البرامج التعليمية والمجتمعية

أكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة، بيتر وينتر، أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن تمتاز بتاريخ كبير وممتد، وشهدت نجاحاً وتطوراً كبيراً في تنفيذ البرامج التعليمية والمجتمعية بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات المصرية.



جاء ذلك اليوم /الخميس/ على هامش زيارة المتحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة، فاعليات ملتقى ومعرض التعليم العالي "إيديوجيت 2024 " بالإسكندرية.



وأشار إلى أن معرض "إيديوجيت" مثال حي وواقعي للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أن هناك العديد من أوجه ومجالات التعاون بين القاهرة وواشنطن.



وأوضح "وينتر" أن برنامج "اكسس" من ضمن البرامج التي التي تشهد تعاونا مع الحكومة المصرية حيث يوفر للطلاب من مرحلة الطفولة دراسة للغة الإنجليزية والمهارات الحياتية والتدريب اللغوي، وقال "بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية نجحنا في الوصول إلى 5 ملايين طالب مصري".



وأضاف أن هناك برامج أخرى للمرحلة الثانوية ولمرحلة التعليم الجامعي وكذلك لمرحلة الدراسات العليا "الدكتوراه والماجستير" ، لافتاً إلى أن مصر من أكبر الدول العربية حصولا على فرص التبادل والمنح الدراسية.



وعلى الصعيد الاقتصادي قال إن هناك شراكة ممتدة ومستمرة بين الجانبين والشركات الأمريكية تعلم حجم مصر وأهميتها من حيث الموقع وبالنسبة للشرق الأوسط، مشيرا إلى زيارة وفد من الغرفة التجارية الأمريكية لمصر خلال الأسبوع الماضي وهو دليل على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، لافتا إلى أن هناك فرص واعدة ورغبة للنمو والتطور وتعزيز التعاون.



وشدد على أن هناك رغبة من جانب الشركات الأمريكية في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبيئة مع الجانب المصري.



وأعرب متحدث السفارة الأمريكية، عن سعادته واعتزازه بالتواجد في مصر والإقامة فيها مشيداً بحفاوة وكرم المصريين، ولفت إلى أنه يرتبط بـ مصر بذكريات جميلة منذ كان صغيراً، حيث قامت والدته بزيارة القاهرة، وجلبت معها الكثير من التذكارات والقصص حول الحضارة المصرية، وهو ما دفعة لحب مصر وحضارتها وكانت سببا في تعلمه اللغة العربية.