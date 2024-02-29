صحافة تليق بك .. بذلك الشعار انطلق موقع تليجراف مصر، ليكون أحد مواليد بلاط صاحبة الجلالة ويُضاف إلى قائمة المواقع التي ولدت كبيرة في مصر.

«تليجراف مصر» ..موقع صحفي وتليفزيوني والشعار :« صحافة تليق بك »

الموقع يهتم بالشأن المصري في المقام الأولى ثم الشأن الإقليمي والدولي، فضلًا عن المساحة الكبيرة لصحافة التحليل الخبري والتقارير والتحقيقات والقصص النوعية وصحافة الفيديو التي تحتل مساحة كبيرة من الموقع.

إخراج جيل جديد من الصحفيين في مصر

يضم الموقع عددا كبيرا من الصحفيين ذوي الخبرة الواسعة في العمل الإعلامي، إضافة إلى العديد من الشباب صغير السن، الذي يعوّل عليهم الموقع في سياسته أن يكونوا رأس ماله البشري، والذي يستثمر فيهم لإخراج جيل جديد من الصحفيين في مصر.

تكوين شبكة مراسلين واسعة في جميع محافظات مصر

تليجراف مصر منذ انطلاقته الأولى، عمل على تكوين شبكة مراسلين واسعة في جميع محافظات مصر، لتوفير التغطية الحية على مدار اليوم.

الموقع من خلال مؤسسيه، أعلن التزامه بالخط الوطني في تناول كافة الموضوعات، والالتزام بالأكواد المهنية التي حددها المجلس الأعلى للإعلام، والعمل وفق القواعد الصحفية المهنية وحدها.