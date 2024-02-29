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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

"الشباب والرياضة" تستكمل فعاليات البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ فعاليات معسكرات البرنامج الرئاسي "أهل مصر" بمحافظة أسوان، في إطار استئنافها البرنامج في المحافظات الحدودية.


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن برنامج "أهل مصر" هو برنامج تثقيفي - توعوي يستهدف تعريف شباب المحافظات الحدودية بعظمة التاريخ من خلال إقامة أنشطة فنية وثقافية متنوعة، في تجربة لن تمحى من ذاكرتهم.


وأضافت أن البرنامج يسعى إلى زيادة الوعي وخلق الشعور بالانتماء والولاء، من خلال دعم ورعاية الوزارة لنجاح البرنامج، مؤكدة أنها تقوم بتذليل كافة العقبات مع التأكيد على دور الشباب بالمجتمع.


وفي جانب من الفعاليات، تم تنفيذ لقاء توعوي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمدينة الشبابية بأسوان، ألقت خلاله منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ولاء عرفه محاضرة عن جهود الدولة وصندوق مكافحة الإدمان لتوعية الشباب بأثر المخدرات على الأمن القومي المصري.

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