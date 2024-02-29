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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: الدعم المصري للسودان مستمر.. والعلاقات بين البلدين فريدة

صدى البلد

كشف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، دلالات زيارة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر ولقائه بالرئيس السيسي.

 

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وقال صلاح حليمة في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا يوز”، :" العلاقات بين مصر والسودان فريدة وذات خصوصية تستند إلى روافد عديدة، سواء كانت ثوابت الجغرافيا أو التاريخ والوشائج الاجتماعية والثقافية، فضلا عن رابطة مياه النيل ورابطة البحر الأحمر التي تزداد أهمية في الوقت الحاضر بسبب ما تشهده المنطقة من تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي".

 

وأضاف صلاح حليمة :"  الدعم المصري للسودان مستمر منذ أن اندلعت الأزمة الأخيرة وما تبعها من أوضاع إنسانية تواجهها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تستضيف الآن، ما يقرب من 5 ملايين سوداني، ويُعاملون معاملة المصريين.

 

وتابع: "في إطار العلاقات الثنائية يتم التركيز على أكثر من محور، سواء المحور الأمني العسكري وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهناك تركيز أيضا على الجانب السياسي فيما يتعلق بحل الأزمات الساخنة في السودان، كما يتم التركيز على العلاقات الصومالية مع إثيوبيا، كما جرى التركيز على العدوان الإسرائيلي عهلى قطاع غزة وما أفرزه من تداعيات تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية"

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