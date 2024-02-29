تعليق ناري من أحمد حسن على هدف حمدي فتحي للوكرة القطري

علق الإعلامي أحمد حسن علي هدف حمدي فتحي في الوكرة القري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:" النجم يواصل تألقه في دوري نجوم قطر،حمدي فتحي يسجل هدفا رائعا للوكرة القطري في مرمي المرخية في منافسات الدوري".

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم، مجموعة من القرارات عقب اجتماعها برئاسة حسن الحمادي، والتي جاءت بعد الاطلاع على تقارير مباريات الجولة 14 من الدوري.

وقررت اللجنة بناء على تقارير مباراة نادي الوكرة والسد، إيقاف الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة، لمدة 6 أشهر ومنعه من دخول الملاعب.