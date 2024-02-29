أول تعليق كويتي على استهداف طالبي المساعدات الإنسانية في شمال غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس عن إدانة واستنكار بلادها للجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من المدنيين الفلسطينيين العزل بعد قصفهم أثناء تواجدهم في شمال قطاع غزة لتلقي المساعدات الإنسانية والإغاثية ما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على موقف دولة الكويت الثابت والراسخ بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل وضمان دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية للفلسطينيين المدنيين العزل في القطاع المحاصر.

وجددت الخارجية رفض دولة الكويت القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون العزل في قطاع غزة وكررت مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان حماية الشعب الفلسطيني والمنظمات والجمعيات الإغاثية والعاملين فيها وتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.