عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق كويتي على استهداف طالبي المساعدات الإنسانية في شمال غزة

ارشيفي
ارشيفي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس عن إدانة واستنكار بلادها للجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من المدنيين الفلسطينيين العزل بعد قصفهم أثناء تواجدهم في شمال قطاع غزة لتلقي المساعدات الإنسانية والإغاثية ما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على موقف دولة الكويت الثابت والراسخ بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل وضمان دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية للفلسطينيين المدنيين العزل في القطاع المحاصر.

وجددت الخارجية رفض دولة الكويت القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون العزل في قطاع غزة وكررت مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان حماية الشعب الفلسطيني والمنظمات والجمعيات الإغاثية والعاملين فيها وتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

بعد قرار الحكومة | وقف الدعم وغرامة مليون جنيه ضد هؤلاء

ترشيحاتنا

هتـ.ك عرض 93 امرأة| الحكم بالإعدام على طبيب روض الفرج.. تفاصيل

سيارة تطيح بـ4 أشخاص في الشيخ زايد بعد إصابة قائدها بغيبوبة سكر

رسالة تحذير .. أول رد من كلية الطالبة نيرة ضحية الابتزاز بالعريش

بسبب الحرب الأوكرانية.. روسيا توجه اتهاما خطيرا لبريطانيا

الحكومة: عقد رأس الحكمة لا يمس السيادة المصرية والجهات السيادية ستعمل بالمدينة

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكلفة.. خلطة بهارات البطاطس المقلية الخاصة بالمطاعم

مفيش رباية .. إنهاء طالبة العريش حياتها يستفز جمهور السوشيال ميديا

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن نقص فيتامين د في الجسم

الصور الأولى.. فستان خطيبة مسلم يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ