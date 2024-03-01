البطانة قصيرة .. 10 صور من خطوبة مسلم وفستان العروسة يثير الجدل

احتفل المغني الشاب مسلم بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني في قصر البارون.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات من حفل الخطوبة، على يد الحضور سواء مصمم الفستان والبدلة إسلام سعد أو المغني علي لوكا والفنان محمد عز

واثار فستان العروسة جدلا بسبب التطريز كما أشار البعض عن قصر بطانة الفستان الذي يكشف ساقها .

ونشر مسلم مجموعة من الصور الرسمية للخطوبة، وعلق كاتبا: "انهاردا بجد عرفت ان نهاية 2023 اجمل نهاية بالنسبة لي ‏وأصبحت أجمل انسانه في حياتي اللي ربنا كرمني بيها بعد تعب كبير ومشاكل كتير في حياتي بحبك جدا وربنا ياخليكي ليا ونفضل سند لي بعض وضهر جامد يا اجمل يارا".