عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البطانة قصيرة .. 10 صور من خطوبة مسلم وفستان العروسة يثير الجدل

صدى البلد

احتفل المغني الشاب مسلم بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني في قصر البارون.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات من حفل الخطوبة، على يد الحضور سواء مصمم الفستان  والبدلة إسلام سعد أو المغني علي لوكا والفنان محمد عز 

واثار فستان العروسة جدلا بسبب التطريز كما أشار البعض عن قصر بطانة الفستان الذي يكشف ساقها .

 

 

ونشر مسلم مجموعة من الصور الرسمية للخطوبة، وعلق كاتبا: "انهاردا بجد عرفت ان نهاية 2023 اجمل نهاية بالنسبة لي ‏وأصبحت أجمل انسانه في حياتي اللي ربنا كرمني بيها بعد تعب كبير ومشاكل كتير في حياتي بحبك جدا وربنا ياخليكي ليا ونفضل سند لي بعض وضهر جامد يا اجمل يارا".

حفل الخطوبة فتاة من خارج الوسط الفني فستان العروس فستان العروسة العروسة بطانة الفستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

اخبار مصر|1700 مكتب بريد لصرف معاشات مارس.. الحكومة تقر تعديل الأجور.. انخفاض أسعار 20 سلعة

موضوعات متعلقة

نسرين طافش بملابس رياضية جريئة تثير الجدل

غير مكلفة.. خلطة بهارات البطاطس المقلية الخاصة بالمطاعم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن نقص فيتامين د في الجسم

الصور الأولى.. فستان خطيبة مسلم يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفتحة طويلة.. مايا دياب بفستان جريء يُثير الجدل بالسوشيال ميديا |شاهد

سعر صادم.. حقيبة مي عمر تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بكيلو برتقال فقط.. طريقة عمل 10 لتر عصير مركز لرمضان

من غير بطانة .. نسرين طافش بـ فستان جريء يفاجئ الجميع

ترشيحاتنا

أجمل دعاء للميت في شعبان .. كلمات تنجيه من عذاب القبر وظلمته

تويوتا كورولا "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر

أمريكا تطلب بشكل "عاجل" معلومات حول حادث المساعدات بشمال غزة

خطوات رفع دعوى أمام محكمة الأسرة.. مستشارك القانوني يجيب

حظهم وحش.. 4 أبراج تعاني صحيا وماديا في مارس 2024

رئيس لجنة سلامة الغذاء: تناول البلح بالسوس ليس له أضرار على الصحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البطانة قصيرة .. 10 صور من خطوبة مسلم وفستان العروسة يثير الجدل

رئيس لجنة سلامة الغذاء: تناول البلح بالسوس ليس له أضرار على الصحة

هل يستنسخ نفسه؟..مفاجآت في برنامج رامز قفل اللعبة.. وهذا موعد اعتزاله المقالب

نيرة منتحـ.رتش.. مفاجأة في وفاة طالبة العريش تقلب القضية

فيديو

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ