مدحت العدل: السوشيال ميديا عدو خفي داخل مصر

أكد الكاتب والسيناريست، الدكتور مدحت العدل، أنه ما يحدث في قطاع غزة يعني موت ضمير العالم الإنساني، مشيرا إلى أننا تطبعنا مع المشاهد من تكرارها وتراجع الاهتمام بها عكس بدايتها.

وأشار مدحت العدل خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد إلى أن حرب الشائعات على السوشيال ميديا تستهدف المصريين بشأن فتح وغلق معبر رفح، معلقا: ما قيل عن تفتيش أحد المواطنين بسبب حمله 100 دولار هزل.

وقال مدحت العدل إن السوشيال ميديا عدو خفي، وهناك عدو داخل البلد لا ينظر إلى ما تحققه من إنجازات؛ لأنه كان يرغب في كرسي الحكم، وكل فترة حكم محاولات ضرب المشاريع الوطنية تظهر؛ وذلك بسبب المصالح الخاصة والأجندات المستفاد منها من الخارج.

وأضاف مدحت العدل أن المواطن المصري صابر على الأزمة الاقتصادية لأن البديل أسود، مشبه الشعب المصري بـ محمد أبو سويلم في فيلم الأرض، معلقا: لو بطلنا نحلم نموت.

وتمنى أن تنفك الأزمة الراهنة ويشعر المواطن بتحسن في حياته اليومية، وتظل مصر آمنة، وأطالب بتنظيم حملات توعوية للمواطنين للاطلاع على المشروعات التي تدشنها الدولة.



