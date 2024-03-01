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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد عبداللطيف يشيد بـ جوميز مدرب الزمالك.. ويعلق على تجديد عقد شيكابالا

صدى البلد

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الكرة المصرية السابق، أنه كان لابد من إغلاق ملف غرامة كهربا مع الزمالك، من أجل التركيز في ملفات آخرى من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك لعب بشكل مختلف أمام الداخلية بعكس مستواه أمام الاسماعيلي وأبوسليم الليبي، وهناك تطور واضح والاستحواذ كان جيد في وجود دونجا وأوباما وناصر ماهر والسعيد، وشخصية جوميز واضحة، وظهرت حالة حماس لدى اللاعبين من أجل إثبات قدراتهم، لأن أي لاعب سيتخاذل سوف يجلس على مقاعد البدلاء، كما أن المدرب يقوم بالتدوير بين اللاعبين".

وأضاف: "فريق الداخلية كان يدافع بقوة وظهر منظم في الدفاع، ويستحقوا الاشادة في التمركز الدفاعي طوال اللقاء، وكان من الطبيعي عدم وجود مساحات كثيرة في الملعب، لو كان هناك فريق آخر يهاجم الزمالك كانت الأمور ستكون مختلفة".

وأكمل: "الزمالك قام بتدوير الكرة كثيرًا من أجل البحث عن ثغرات، وكانت هناك بعض المحاولات وهذا شئ إيجابي في ظل عدم وجود مساحات في الملعب، والتوفيق كان غائبا عن لاعبي الزمالك في بعض الفرص، وظهر هناك تنوع في الفرص خلال الشوط الثاني، حتى نجح دونجا في تمرير الكرة بشكل رائع لـ عمر جابر الذي سدد قوية بعد تحرك مثالي منه داخل منطقة جزاء الداخلية".

وزاد: "الزمالك لعب بطريقة 4-2-3-1 في بعض الأحيان، ثم تحولت إلى 4-1-4-1، وظهر تنوع فني جيد من جانب جوزيه جوميز المدير الفني، وأيضا نجح اللاعبين في تطبيق أفكاره داخل الملعب، كما قام بتغيير بعض المراكز، ولست مؤيدًا لـ وجود ناصر ماهر جناح أيسر، لكن المدرب لازال في مرحلة تجارب لبعض اللاعبين داخل المستطيل الأخضر".

وأشاد وليد عبداللطيف، بمدرب الزمالك جوزيه جوميز الذي كان حريصًا على تجهيز اللاعبين وإدارة اللقاء فنيا، مؤكدا أن عينه على مباراة الاهلي في نهائي كأس مصر، كما أن اللاعبين تريد إثبات ذاتهم، وهناك وفرة في اللاعبين تساعده على تحقيق أفكاره.

وحول فكرة التدوير في حراسة المرمى، قال: "وفقا لفكر جوميز، فأنه يقوم بعمل تدوير في كل المراكز، وسواء محمد صبحي أو محمد عواد شاركوا في اللقاء فأنهما على مستوى عالٍ جدا، والبديل عندما يشارك يكون أفضل من الأساسي وهي نقطة إيجابية".

وأكد: "تجديد عقد شيكابالا أمر جيد، لأنه قائد الفريق وقادر على لم الشمل، وقرار التجديد موفق لمجلس الإدارة لأنه من أعمدة الفريق".

وأتم: "من المهم للغاية تجديد عقد أوباما لأنه أحد ابناء الزمالك مثل شيكابالا، وكذلك أتمنى التجديد لـ محمد عواد ومحمد صبحي، ومجلس الإدارة بالطبع هو صاحب القرار في الملف، وبالنسبة لـ محمود علاء فان هناك بوادر على رحيله خلال الصيف المقبل، وفرصته ليست كبيرة في الاستمرار مع الزمالك الموسم المقبل".

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