استخرج بطاقتك الشخصية من المنزل

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، خدمة تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل .

خدمات كثيرة يقدمها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ضمن خطة الوزارة فى التسهيل على المواطنين ، حيث يوفر القطاع عدة أنواع من استمارات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لتناسب كافة مستويات المجتمع فهناك الاستمارة العادية وأخرى مميزة .

كول سنتر الأحوال المدنية

كما جهزت وزارة الداخلية خدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.

وفي إطار التطور التكنولوجى الذى تشهده قطاعات وزارة الداخلية افتتح قطاع الأحوال المدنية خدمات المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجستية.