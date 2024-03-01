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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قطارات إسباني مطور وVIP تبدأ العمل من اليوم.. خدمة أفضل للركاب

صدى البلد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات أسبانى مطور و VIP اعتبارا من اليوم الجمعة الأول من مارس.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب بالوجهين البحرى والقبلى وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة بخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

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السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات إلى أسبانى مطور وVIP أول مارس

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 وبيانات التعديل كالآتي: 
1- اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024 : 


- تعديل تركيب قطار 917 مكيف القاهرة / الإسكندرية بعربات أسبانى مطور ( 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جدوله الحالى . 

- تعديل تركيب قطار 2008 مكيف الإسكندرية / أسوان بعربات أسبانى مطورة ( 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جدوله الحالى . 

- تعديل تركيب قطار 2010 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP ( 4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP  ) وبنفس جدوله الحالى . 

 


2- اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 / 3 / 2024 : 


- تعديل تركيب قطار 2009 مكيف أسوان / القاهرة بعربات أسبانى مطور (4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جدوله الحالى . 

- تعديل تركيب قطار 2011 مكيف أسوان / القاهرة بعربات VIP (4 عربات أولى VIP + 8 عربات ثانية VIP  ) وبنفس جدوله الحالى . 

3- اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 2024 يتم تعديل قطارى 1902 / 989 مكيف القاهرة / أسوان والعكس بعربات أسبانى مطور بالتركيب ( 4 عربات أولى مكيفة أسبانى مطور + 7 عربات ثانية مكيفة أسبانى مطور ) وبنفس جداولهم الحالية . 
 

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