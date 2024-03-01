نجم الزمالك يوجه رسالة خاصة إلى كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

وجه خالد جلال، نجم نادي الزمالك السابق رسالة لمحمود كهربا، لاعب النادي الأهلي بعد قرار مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر باستبعاده من قائمة الفريق.

وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية "أنصح محمود كهربا بالالتزام بأي قرار من المدير الفني مارسيل كولر، فالأهلي وقف بجانبه".

وأضاف: "وسام أبو علي لاعب جيد للغاية، وإمكانياته جيدة، والنادي الأهلي كان يحتاج لمهاجم مثله، هو محطة جيدة لزملائه في الملعب".

موعد مباراة الأهلى أمام يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

يستعد الأهلى لمواجهة يانج افريكانز التنزانى فى السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.