نجم الزمالك يتغنى بـ إمام عاشور: أفضل لاعب وسط في مصر

يرى حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي هو أفضل لاعب وسط في الدوري المصري.



وقال طولان في تصريحات تلفزيونية "إمام عاشور أفصل لاعب وسط في مصر، وتعامل كولر مع كهربا بعد غيابه عن مباراة ميدياما درس كبير وتعامل نموذجي".

مباراة الأهلي امام يانج افريكانز

يستعد الأهلي لخوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عند مواجهة يانج أفريكانز التنزاني على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء يوم الجمعة، عند دقات الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.