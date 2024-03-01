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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الاتحاد الرياضى للإعاقات الذهنية: دعم مستمر من الرئيس السيسى لذوى الهمم

أمل مبدي
أمل مبدي

أكدت أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، أن هناك دعما مستمرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لذوي الهمم وهذا يظهر كل عام في احتفالية  قادرون باختلاف.


وقالت أمل مبدي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن أهالي ذوي الهمم واجهوا صعوبات كثيرة في حياتهم مع أبنائهم من ذوي الهمم وهم بحاجة كبيرة للدعم وهذا ما يفعله الرئيس السيسي، لافتة إلى أن الكثير من أبطال ذوي الهمم لديهم قدرات خاصة كثيرة يمكن توظيفها من خلال دمجهم في المجتمع.

وأوضحت رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، ذوي الهمم لديهم قناعة بأن يوم احتفالية قادرون باختلاف يتسبب في فرحة وسعادة الرئيس السيسي والشعب المصري.

السيسي الاتحاد الرياضى للإعاقات ذوى الهمم أمل مبدى قادرون باختلاف الشعب المصري

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