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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

تتجه أنظار الجماهير المصرية يوم 8 مارس المقبل إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي كأس مصر الذى يجمع الأهلي والزمالك فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال بشير التابعي نجم الزمالك السابق فى تصريحات تلفزيونية "مباريات الاهلي والزمالك لا تخضع لمعايير، مباراة الـ6-1، كنا كلاعبين نقول لأنفسنا كم سنفوز اليوم على الأهلي؟، وفي النهاية خسرنا بنتيجة كبيرة".

واضاف: "دفاع الزمالك حاليا لديه معاناة ومن الصعب أن يواجه الأهلي بهذا الشكل، حمزة المثلوثي يلعب في مركز المساك رغم أنه ليس مركزه الأصلي، ولابد من وجود مساندة قوية من وسط الملعب، ومن الوارد استبعاد عبدالله السعيد من نهائي الكأس اذا استمر على هذا الأداء".

ويستعد الزمالك في المواجهة المقبلة لختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما ضمن التأهل بشكل رسمي إلى ربع النهائي كمتصدر مجموعته بأربعة انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

يختتم الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عند مواجهة سوار الغيني، في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق 3 مارس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

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