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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من النادي الأهلي، دون أن يسفر عن أي أهداف، سوى هدف تم إلغائه بداعي التسلل الذي أحرزه بيرسي تاو بعد تمريرة من موديست.

وارتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، وارتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما ارتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود، وارتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل. 

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، كالتالي.

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. 

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: موديست.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.

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