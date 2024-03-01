ظن أنه سعال فتفاجأ بوجود حشرة.. أطباء يستخرجون صرصورا من رئة مريض

تمكن أطباء في ولاية كيرالا الهندية من استخراج صرصور من رئة رجل يعاني من مشاكل تنفسية حادة.

وقد زار الرجل أحد المستشفيات في كيرالا بعد أن شعر بصعوبة في التنفس الشديدة، وتبين فيما بعد أن سبب مشكلته هو وجود صرصور داخل رئته.

ووفقا “لهندوستان تايمز” قاد فريق من الأطباء بقيادة الدكتور تينكو جوزيف، رئيس قسم طب الرئة التدخلي في المستشفى، عملية استخراج الصرصور من الرئة.

ووفقًا للأطباء، تم إدخال أنبوب في عنق المريض سابقًا، ومن الممكن أن يكون الحشرة قد دخلت الرئتين من خلال هذا الأنبوب.

لم يوضح الأطباء مكان تنفيذ هذه الإجراءات المتعلقة بالأنبوب.

وصرح الدكتور جوزيف أن الناس يزورون المستشفى بسبب مشاكل التنفس المختلفة، لكن حالة شخص يعاني من صعوبات في التنفس بسبب وجود صرصور محشور في رئتيه هي حادثة نادرة جدًا. وأضاف أن مثل هذه الحوادث قد تحدث بسبب الإهمال.

تم إطلاق سراح الرجل الذي كان يعاني من مشاكل في التنفس بعد فترة قصيرة من المستشفى. وكان هناك حالة مشابهة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وتبين أن سبب نزيف الأنف المتكرر لرجل في فلوريدا كان وجود حشرات حية تعيش داخل تجويف أنفه.

تمت إزالة هذه الحشرات وأعطي الرجل غسولًا مضادًا للطفيليات الخاص به. ومن المتوقع أن يتعافى الرجل تمامًا، ولكنه يحتاج إلى زيارة الطبيب بانتظام.