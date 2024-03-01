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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 43 شخصا جراء حريق في بنجلادش

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في بنجلادش مقتل 43 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، بعد أن شب حريق في مبنى مكون من سبعة طوابق في العاصمة دكا في وقت متأخر الخميس.

وقال وزير الصحة سامانتا لال سين لوكالة فرانس برس، بعد زيارة مستشفى كلية الطب في دكا ومستشفى الحروق المجاور "حتى الآن لقي 43 شخصا حتفهم جراء الحريق".

وأضاف أن ما لا يقل عن 40 شخصا أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفى الحروق الرئيسي بالمدينة.

ومن جهته، أوضح المسؤول في خدمة الإطفاء محمد شهاب إن الحريق شبّ في مطعم في طريق بيلي على الساعة 21,50 الخميس (15,50 ت غ) وسرعان ما امتد إلى الطوابق العليا حيث علق عشرات الأشخاص.

وبين أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق خلال ساعتين.

وقال بيان صادر عن غرفة التحكم في خدمة الإطفاء إنهم أنقذوا 75 شخصا، من بينهم 43 فقدوا الوعي.

ويضم طريق بيلي أساسا مطاعم والعديد من متاجر الساري والهواتف المحمولة.

وقال مسؤول في المطعم عرف عن نفسه باسم سهيل "كنا في الطابق السادس عندما رأينا لأول مرة الدخان يتصاعد عبر الدرج. هرع الكثير من الناس إلى الطابق العلوي. استخدمنا أنابيب المياه للنزول من المبنى. وأصيب بعضنا عندما قفزوا من الطابق العلوي".

وحوصر آخرون في السطح وطلبوا المساعدة.

وقال قمر الزمان ماجومدار، الأستاذ البارز في علوم البيئة، في منشور على موقع فيسبوك "الحمد لله. لقد تم إنزال جميع النساء والأطفال ومن بينهم زوجتي وأطفالي. نحن جميع الرجال على السطح. ويقف رجال الإطفاء بجانبنا، لم يتم بعد إنزال خمسين شخصا".

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