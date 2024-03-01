أشهر ثنائي في الهند.. ديبيكا بادكون تعلن حملها الأول

تم الإعلان عن خبر سعيد في عالم بوليوود بتوقع حمل الثنائي الشهير ديبيكا بادكون ورانفير سينغ بطفلهما الأول.

وأعلن الثنائي الخبر عبر حساباتهما على إنستجرام، حيث شاركا صورة خاصة تحمل لمسات الأطفال باللونين الأزرق والوردي، وفي منتصف الصورة يكتب "سبتمبر 2024".

منذ انتشار الخبر، لم يتمكن المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي من إخفاء فرحتهم، حيث توجهوا إلى منصات التواصل للتعبير عن سعادتهم وتهانيهم للثنائي المشهور.

ولم يقتصر انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل تصدرت أيضًا قائمة الأكثر تداولًا على X، وأعلنت ديبيكا بادكون ورانفير سينغ الخبر بشكل مشترك على إنستجرام.

وفي حين قام البعض بتهنئة الثنائي، قام آخرون بمشاركة صورهما للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. وفيما يلي بعض التغريدات التي نشرها الناس على X: "نحن سعداء جدًا لديبيكا ورانفير".

وشارك آخر: "تهانينا للثنائي الأقوى في بوليوود، ديبيكا بادكون ورانفير سينغ، بمناسبة قدوم طفلهما الأول"، وأضاف ثالث: "تهانينا لديبيكا بادكون ورانفير سينغ. نأمل أن يباركهما الله بالمولود".

قد تزوج رانفير وديبيكا في نوفمبر 2018 في حفل زفاف في بحيرة كومو، إيطاليا. تمت مراسم الزفاف بحضور الأهل والأصدقاء المقربين. وأقيمت مراسم "أناند كاراج" وحفل زفاف بنمط جنوب الهند.