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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جراحة أم هروب.. السبب الحقيقي لابتعاد الأميرة كيت ميدلتون عن الأنظار 3 أشهر

صدى البلد

في الأشهر الأخيرة، كانت كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام ودوقة كامبريدج، بعيدة عن الأنظار والأحداث العامة، مما أثار تكهنات ونظريات المؤامرة على الإنترنت حول مكان وجودها وسبب غيابها عن الأضواء.

اختفاء كيت ميدلتون

في ديسمبر 2023، أجرت كيت ميدلتون عملية جراحية مخطط لها في البطن، وقد قررت الابتعاد عن الأنظار خلال فترة التعافي. لم تكشف تفاصيل العملية الجراحية بشكل علني، مما أثار فضول الجمهور ووسائل الإعلام.

وفقًا لبيان صادر عن قصر كنسينجتون في لندن في 17 يناير، كان من المقرر أن تعود كيت ميدلتون إلى المنزل بعد إقامة في المستشفى تستغرق 10-14 يومًا. وأفاد البيان أنها لن تستأنف واجباتها العامة إلا بعد عيد الفصح.

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لسبب غامض.. اختفاء الأميرة كيت عن الأنظار بعد خروجها من المستشفى

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بعد خضوعهما للعلاج.. عودة ملك بريطانيا والأميرة كيت إلى منزليهما

ومع ذلك، لم يمر وقت طويل حتى انتشرت نظريات المؤامرة على شبكة الإنترنت، حيث تداول بعض المستخدمين المضطربين أفكارًا غريبة حول غياب كيت ميدلتون. تنوعت هذه النظريات من افتراضات حول تدهور صحتها إلى تكهنات بأنها تخفي حملها.

نظريات المؤامرة

في الواقع، يعود سبب غياب كيت ميدلتون إلى العملية الجراحية التي أجرتها وحاجتها للراحة والتعافي. من المهم أن نحترم خصوصيتها وأن ندرك أن الأشخاص العامة، بما في ذلك الشخصيات العامة، لديهم حقوقهم الشخصية والصحية.

وسرعان ما تم وضع حد لهذه التكهنات عندما تواصل مصدر ملكي مع العديد من المنشورات للتأكد من أنها في حالة جيدة بالفعل.

 بمجرد تداول هذه الأخبار، بدأ مستخدمو الإنترنت في طرح المزيد من الأسئلة حول مكان وجود كيت ميدلتون، وترى مجموعة أخرى من محبي الملكية أيضًا احتمالية مؤامرة اختفاء كيت ميدلتون المزعومة لتصبح مؤامرة الموسم السابع من The Crown.

وقال خبير ملكي: “عندما يتعلق الأمر بالشائعات ونظريات المؤامرة، فإن الأمر يجب أن يتم التعامل معه بحذر وتحليل نقدي. يجب على الجمهور أن يكون على دراية بأن الأخبار الزائفة والتكهنات غير المؤكدة لا تمتلك أساسًا موثوقًا به”.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة كيت ميدلتون، فإن سبب غيابها عن الأضواء هو العملية الجراحية التي أجرتها وحاجتها للراحة والتعافي. واستكمل: “لذلك، ينبغي أن نحترم خصوصيتها وأن نتجنب الانجراف في تلك النظريات المؤامرة التي تُروج على الإنترنت”.

الأمير ويليام الانترنت العملية الجراحية أميرة ويلز كيت ميدلتون

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