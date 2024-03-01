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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| ناقد يهاجم نسرين طافش بسبب إطلالتها الجريئة.. خطيبة مسلم تثير الجدل بفستان خطوبتها

نسرين طافش
نسرين طافش

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بسبب البطانة.. خطيبة مسلم تثير الجدل بفستان الحفلة

حرص مؤدي المهرجانات مسلم على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من حفل خطوبته.

شيرين رضا| إطلالات غريبة أثارت ضجة بعد تصدرها الترند

تصدرت الفنانة شيرين رضا مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها ضيفة في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي.

فستانها الجرئ| ناقد يهاجم نسرين طافش بسبب إطلالتها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة نسرين طافش، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات الأيام الماضية.


ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

ظاهرة العين الحمراء في الصور الفوتوغرافية، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مصدر إزعاج، تشير في الواقع إلى وجود جسم يعمل بشكل جيد، وخاصة العيون.

 

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