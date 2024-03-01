سعر طن حديد عز يواصل الانخفاض اليوم الجمعة 1 مارس 2024

واصل سعر طن حديد عز الهبوط اليوم الجمعة 1 مارس 2024 عقب إعلان حديد عز خفض أسعار طن الحديد بنحو 7 آلاف جنيه، ليسجل سعر طن حديد عز أرض المصنع نحو 53295 جنيه متراجعا 261 جنبها.
وانفخض سعر طن حديد عز اليوم مقارنة بسعر أمس الخميس 29-2-2024 بنحو 53565 جنبه.
وسجل سعر طن الحديد الاستثماري: 51500 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق 1 مارس 2024
سجل سعر طن الأسمنت الرمادي: حوالي 2319 جنيه.
أسعار الحديد اليوم
سعر طن الحديد الاستثماري: 51500 جنيها
سعر طن حديد عز: 53265 جنيها
سعر الحديد أرض المصنع: أطوال و لفائف
46500 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.
سعر طن حديد الجيوشي للصلب
الاسعار اعتباراً من 28-2-2024 موزع معتمد 45500 جم للطن شامل 14٪ ضريبة القيمة المضافة المقررة.