العثور على ثعبان شديد السمية في مكان غير متوقع بغرفة نوم

في واقعة صادمة من نوعها، عثرت عائلة أسترالية على ثعبان شديد السمية في مكان غير متوقع بمنزلها في ولاية كوينزلاند، شمال شرق أستراليا، وثاني أكبر ولايات أستراليا مساحة.

نشر تيم هدسون، مالك شركة "هدسون سنيك" المتخصصة بمكافحة الزواحف، عبر حسابه في "فيسبوك" فيديو يوثق عملية الإمساك بالثعبان السام، حيث ظهر وهو يشير إلى الثعبان ينزلق عبر الملابس في الخزانة، قائلا إنه ثعبان شديد السمية.

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وأوضح صائد الزواحف محترف أنه أمسك بالثعبان السام في خزانة ملابس بكوينزلاند الأسترالية بعدما طلبت منه عائلة القبض على "الضيف غير المتوقع".

ولفت صائد الزواحف في حديثه لقناة "نيوز 7" الأسترالية أنه لم يسبق له أن استدعي للإمساك بثعبان في مثل هذا المكان، مشيرًا إلى قدرة الأفاعي على التسلق لارتفاعات كبيرة.