سر استبعاد كريم نيدفيد من مباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار الجماهير المصرية يوم 8 مارس المقبل إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة نهائي كأس مصر الذى يجمع الأهلي والزمالك فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة.



وكتب أحمد حسن:"مصدر بالأهلي : كريم نيدفيد جاهز لنهائي كأس مصر و استبعاده أمام يانج أفريكانز لإراحته لتجنب تجدد آلام السمانة".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره التنزاني يانج أفريكانز في السادسة مساء اليوم الجمعة ،على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفريقان ضمن المجموعة الرابعة في البطولة والتي تضم معهما شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ، وضمن طرفيمباراة اليوم التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، لا سيما وأن لقاء اليوم يسحم الصراع على صدارة المجموعة

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز، أمس الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، للاتفاق على كافةالترتيبات الخاصة باللقاء الذي سيجمع الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.



وحضر الاجتماع خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، في حضور المنسق العامومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ومسئولي فريق يانج أفريكانز.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشرابالأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل.

فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.