حث امرأة أسترالية على حرق منزلها بسبب هذه الصور.. شاهد

أثارت مجموعة من الصور التي نشرتها امرأة بريطانية من منزلها حالة كبيرة من الجدل، فما السر؟.

وفقًا لصحيفة “الديلي ستار” البريطانية، نشرت إحدي الامهات صورًا غريبة لغرفة غسيل ملابسها.

قالت الأم إن الكثيرين طالبوها بإحراق المنزل بسبب الصور التي تظهر جسمًا غريبًا.

يأتي ذلك بعد أن وضعت الأم البريطانية الصور الغريبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وطلبت من الناس مساعدتها في تحليل الاكتشاف المروع الواقع في فيكتوريا، أستراليا.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أنها حاولت رشها برذاذ الحشرات لكن لم يحدث شيء.

وأكد البروفيسور ألكسندر ميكاييف من كلية أبحاث علم الأحياء بالجامعة الوطنية الأسترالية لموقع “ياهو أستراليا” أن العش ينتمي إلى دبور التين.

حث امرأة أسترالية على حرق منزلها بسبب هذه الصور