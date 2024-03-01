الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن تفاصيل تسديد غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك بعدما تم تسديد الـ ٢.٥ مليون دولار .

اسم محمود عبد المنعم كهربا أصبح الاكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي بين الرواد و ذلك عقب انتهائه من تسديد الغرامة المالية الموقعة عليه لنادي الزمالك و بهذا تكون انتهت صفحة الزمالك من حياة كهربا .. ماذا قال كهربا و كيف أنهت زيارة محمود الخطيب للزمالك كل المشاكل ؟ و ما رد فعل المحللين الرياضين عن ما حدث ؟

أعلن النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عن انتهاء الأزمة المستمرة بينه وبين نادي الزمالك رسمياً، حيث قام بتسديد الغرامة المستحقة عليه للنادي الأبيض

وبعد مرور فترة من التوتر والجدل بين اللاعب وإدارة الزمالك، وصل الخلاف بين الطرفين إلى نهايته السعيدة، حيث قام كهربا بتسوية الأمور بشكل نهائي ورسمي من خلال إيداع قيمة الغرامة في حساب النادي.

و أعلنت إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أنها استلمت مبلغ الغرامة المستحقة على اللاعب السابق محمود عبد المنعم كهربا، والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.

وأكدت إدارة النادي في بيان صحفي على إغلاق هذا الملف بالكامل وإنهاء القضية، بعد استلام المبلغ بالكامل في حساب النادي الرسمي.

وأشارت إدارة الزمالك في بيانها إلى أنها ستتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية لإبلاغهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة على النادي.

وبذلك، يكون قد انتهت أزمة كهربا مع الزمالك ولن يواجه اللاعب تهديدًا بالإيقاف.

و شارك كهربا عبر منصة التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فرحته بانتهاء هذه الحلقة من الخلاف، حيث نشر منشورًا يشير فيه إلى انتهاء الحدوتة بعد تسديد الغرامة، مما أثار تفاعلًا إيجابيًا من متابعيه وعشاق الكرة المصرية.

وقال كهربا: “بفضل و رحمة ربنا عليا انتهت الحدوتة بعد ((٥ سنوات )) من حرب وظلم وفساد وشماتة … أولاً قبل اي كلمة ممكن تتكتب يستحق النادي الأهلي وجمهوره كل التضحيه والشكر لأخر العمر ،، ربنا نصرني والحمدلله.. عذراً لكل من انتظر سقوطي لكل الشامتين لكل حد قال كهربا انتهى بفضل الله وكرمه عليا وبعد كم الظلم الي اتعرضتله ولكن الحمدلله كان معايا دايما ربنا العدل والحق ونصرني الحمدلله.. شكرا كابتن محمود الخطيب المحترم وإدارة النادي الأهلي العظيم من اصغر حد لأكبر حد على وقفتهم جنبي طول الوقت اللي فات كل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم اللي دائما بجانبي وفي ضهري وشكراً لعائلتي وزملاءي ولصحابي وكل حد كان في ضهري وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد ظلمني وشمت فيا عند الله تجتمع الخصوم وأنا متأكد إن اجلا ام عاجلا ربنا هياخدلي حقي.. واخيراً بداية جديدة وباذن الله تبقى بداية خير وانا في ضهري أعظم نادي وأعظم جمهور”.

من جانبه، قام الإعلامي الشهير أحمد شوبير بتأكيد انتهاء الأزمة بين كهربا ونادي الزمالك، حيث أكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن الغرامة تمت تسديدها بشكل كامل في أحد البنوك، مبروك لكهربا ولنادي الزمالك على حل هذا الخلاف بشكل سلس وودي.

ولاقت تصريحات شوبير استحساناً وترحيبًا كبيرين من قبل جماهير الكرة المصرية، الذين أعربوا عن سعادتهم بانتهاء هذه الأزمة التي طالت وتعقدت لفترة من الزمن.

ويأتي انتهاء الأزمة بين كهربا والزمالك عقب صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي قضى بحصول الزمالك على مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى فائدة سنوية تعادل 5% منذ عام 2019 وحتى الآن، نتيجة فسخ عقد كهربا مع النادي بشكل واحد ورحيله عن الفريق.

وهذا الحكم جاء بعد جهود كبيرة من الطرفين وبعد مفاوضات مكثفة، ويعد خطوة إيجابية في سبيل حل الخلافات بين الأندية واللاعبين بشكل سلس وبناء

و كان كهربا قد رحل عن الزمالك في صيف 2019 رغم ارتباطه بعقد مع النادي، وانتقل إلى نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

وأعلن مسؤولو القلعة البيضاء بعد رحيل اللاعب، أن له مدة إضافية في عقده، ما يعني هروبه من صفوف الفريق مخالفًا بهذا لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقدموا بشكوى رسمية ضده، وقيدوه وقتها في قائمة الفريق الأفريقية لحفظ حقوق النادي.

وفي يناير 2020، انضم كهربا إلى النادي الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي.

وأصدرت المحكمة الرياضية حكمًا في يونيو 2020، بتوقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب قدرها 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على الغرامة، منذ تاريخ الحكم الأول بتاريخ يونيو 2019.

وفي يوم 11 يوليو 2022، تلقى نادي الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية، بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا، 6 أشهر، لحين سداد المستحقات.

ورفضت إدارة نادي الزمالك على مدار سنوات الأزمة، أي اقتراحات من وسطاء بشأن التقسيط في الوقت الحالي، نظرًا لرغبتها في استلام المبلغ المستحق للغرامة بالكامل، بالإضافة إلى الفوائد المقررة من قبل المحكمة الرياضية.

وأكدت الإدارة أنه في حالة عدم سداد المبلغ، سيتم تنفيذ حكم المحكمة وإيقاف اللاعب عن ممارسة اللعبة مرة أخرى.

زيارة الخطيب كانت لها مردود إيجابي ففي الزيارة الأخيرة لمحمود الخطيب إلى نادي الزمالك، تمت مناقشة هذه القضية مع حسين لبيب، رئيس النادي، بهدف إيجاد حل يناسب جميع الأطراف المعنية.

ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة التي أنهت الأزمة ووجدت حلاً يرضي الجميع.