حزن شديد.. هاني رمزي يتلقى العزاء فى عمه أمام مقابر العائلة.. صور

شيع الفنان هاني رمزي جثمان عمه الراحل نبيل رمزي الذى رحل صباح اليوم.



وحرص هاني رمزي على تلقى العزاء فى عمه أمام مقابر العائلة بعد تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد التى سيطرت على أفراد العائلة.





جنازة نبيل رمزي

وشيع الفنان هاني رمزي جثمان عمه نبيل رمزي أحد أبطال حرب أكتوبر وقائد أول كتيبة مدرعات تعبر خط بارليف.





مسلسل هاني رمزي الجديد

ويواصل حاليا الفنان هاني رمزي تصوير مشاهد مسلسله الجديد بدون مقابل والذي يعود به للمنافسة فى موسم رمضان القادم.



ويظهر هاني ضمن أحداث المسلسل بلوك جديد ومختلف تماما عما اعتاد الظهور به خلال الفترة الماضية حيث يصور مشاهده وهو تاركا لدقنه وشاربه لكي يتناسب مع الشخصية التى يقدمها فى المسلسل.



هانى رمزى

وكان تعاقد النجم هاني رمزي، علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان المقبل والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد مخرج روائع. الدراما المصرية.

وقال هاني رمزي خلال لقاء تلفزيوني: في أفلامي هتلاقي جزء تراجيدي وسط الكوميديا؛ لأني في النهاية بقول إني ممثل مش كوميديان بس، وأقدر أقدم كذا لون والفترة اللي فاتت اتعرض عليا أعمال كوميدية مش راضي عنها ومرضيتش واعتذرت وقولت لا، وأنا مبضحكش ازاي الجمهور هيضحك، وفي الآخر سلمت نمر ونغير جلد ونعمل تراجيدي وإن شاء الله يعجب الناس.