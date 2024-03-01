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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أمريكا.. فيديو يظهر عملية اختطاف مروعة لامرأة في هذه الولاية | تفاصيل

أمريكا.. فيديو يظهر
أمريكا.. فيديو يظهر عملية اختطاف مروعة لامرأة في هذه الولاية

انتشر مقطع فيديو مروع يظهر عملية خطف امرأة بطريقة مروعة من محطة وقود في ولاية أريزونا الأمريكية. 

وفقًا لصحيفة “الديلي ستار” البريطانية، أثار مقطع فيديو خطف المرأة بعد أن سحبها الرجل سريعًا من يديها إلى سيارته حالة من الجدل والزعر. 

اتصل أحد المتفرجين المذعورين بالشرطة بعد أن رأى المرأة تحاول الهرب من سيارة نيسان ذات الدفع الرباعي أثناء توقفها في محطة وقود قبل أن يطاردها سائقها ذو البنية الثقيلة ويمسك بها ويجرها إلى السيارة.

تفاصيل 

واستغرق الأمر عشر ثوانٍ لإجبار السيدة على ركوب السيارة قبل أن يصطدم بالباب بعنف ويتحرك نحو جانب السائق، ويدخل ويسرع على الفور عائداً إلى الشارع.

وبدأ العملاء الآخرون في محطة الوقود غافلين عندما دفعها الرجل إلى الداخل وأغلق الباب قبل أن يقود سيارته بسرعة عالية. 

وعلق المئات من الأشخاص منذ أن نشرت الشرطة اللقطات المشوشة على صفحتهم عبر “فيسبوك”.

 وطالب الكثيرون بمعرفة سبب عدم تدخل العملاء الآخرين لمنع محاولة خطف المرأة. 

 

أريزونا مقطع فيديو خطف المرأة محطة وقود فيسبوك

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