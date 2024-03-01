انهيار نجلاء فتحي فى جنازة والد المخرج محمد خضر زوج ابنتها

شيع المخرج محمد خضر جنازة والده من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وسط حالة من الحزن الشديد.



وحرصت على حضور الجنازة الفنانة نجلاء فتحي لمواساة زوج ابنتها المخرج محمد خضر، وهو ما جعلها تنهار بالبكاء فور وصولها للجنازة.



وفاة والد محمد خضر



كان المخرج محمد خضر أعلن وفاة والده، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر صورة لـ والده الراحل، وعلق: والدي عبد العزيز خضر في ذمة الله، وصلاة الجنازة يوم الخميس 29 فبراير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر، اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض، من الدنس اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.