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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استهداف إسرائيل للمدنيين بدوار النابلسى مذب.حة ضد الإنسانية جديدة

النائب محمد عزت
النائب محمد عزت القاضى

قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين، مذبحة إسرائيلية جديدة ضد الإنسانية.

وأشار محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلي إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل منذ السابع من أكتوبر، مؤكدا أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمةً مشينةً، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتاراً بقيمة الإنسان وقدسية روحه.

وقال القاضي، أن مصر موقفها راسخ إزاء القضية الفلسطينية يتمثل في حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ورفض سياسية العقاب الجماعي.

ودعا الأطراف الدولية بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولى.

مجلس النواب النواب النائب محمد عزت القاضي الحرب الإسرائيلية غزة

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