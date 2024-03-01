عضو بمجلس الزمالك يكشف مفاجأة بشأن غرامة كهربا

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، الجدل المثار حول غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي وهل تم الدفع بالدولار أم الجنيه المصري؟

وقال سليمان خلال تصريحات تلفزيونية،:" كان هناك تخطيط ووعود انتخابية بحل أزمة غرامة كهربا ونجحنا في ذلك ومنذ أول يوم شكلنا لجنة قانونية لحسم هذا الملف.

وأضاف سليمان،:" تم سداد غرامة كهربا بسعر الصرف كما سدد الزمالك غرامته لصالح لشبونة بنفس السعر وحصلنا علي حقنا بشكل كامل ولا أري أزمة في الحصول علي المبلغ بالدولار أو الجنيه.

ورد عضو مجلس إدارة الزمالك علي سؤال "هل سمح الزمالك لكهربا بتقسيط 8 مليون جنيه باقي قيمة المبلغ، ليرد الأخيرة:" ليس لدي معلومة عن تقسيط جزء من الغرامة.

وأكمل سليمان:"لدينا ارتياح كبيرة حصلنا علي حق الزمالك وحصلنا علي رقم ضخم للغاية لم وهي غرامة تاريخية لم توقع علي لاعب من قبل بهذه القيمة.